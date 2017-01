Crédit photo : Archives- La Frontière

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Luc Blanchette, sera de passage à Chibougamau le 24 janvier. À travers un diner-conférence, il présentera un portrait de l’industrie forestière d’aujourd’hui ainsi qu’une vision de son avenir et des possibilités qui s’offriront au Québec et ses régions.

L’événement se déroulera au Club de golf Chibougamau de 12 h à 13 h.

Pour plus d’informations, communiquer avec Développement Chibougamau.