« Moi, je veux vous faciliter la vie » – Hélène Laurendeau

Hélène Laurendeau est nutritionniste, mais surtout communicatrice. Le Carrefour communautaire de Chibougamau l’a invitée à partager ses connaissances la semaine dernière lors d’une conférence interactive.

Nous avons eu la chance de rencontrer la communicatrice et dès le début, elle met cartes sur table : « Bien manger agit sur la qualité de vie ». Quelqu’un en grande forme peut espérer une qualité de vie jusqu’à 80 ans. Cette qualité de vie peut grandement diminuer selon la bonne forme de chaque personne avec un éventail de 10 ans. Il est donc très important de mettre les chances de notre côté en ajoutant de la qualité de vie à nos années.

La nutritionniste est aussi très compréhensive, car elle avoue que manger mal n’est pas toujours de notre faute. « Malgré notre bonne volonté, plusieurs barrières viennent nous compliquer la tâche au moment de choisir et de préparer nos aliments. Il faut se dire que bien manger n’est pas un privilège mais un droit, chacun doit avoir cette possibilité », précise-t-elle.

Liqueur diète

Lorsqu’elle mentionne qu’une bonne alimentation agit sur la qualité de vie, elle explique des liens avec par exemple le cholestérol et l’hypertension. « Tu peux manger des frites une fois par semaine mais donne toi une chance, n’en mange pas 6 fois par semaine ». Pour ceux qui comme moi se croyait intelligent avec leur petite liqueur diète, madame Laurendeau crève notre balloune avec un « épouvantable ». La liqueur diète trompe le cerveau, elle envoie le message qu’il va avoir des calories, mais il n’y en a pas. Cela ouvre tout simplement l’appétit sans donner d’énergie. « Il existe des eaux aromatisées avec citron ou lime très bonne pour la santé. On peut même les faire nous-mêmes et c’est définitivement meilleure que toute liqueur diète peu importe la sorte. »