Mont Chalco: Plus de 35 participants pour la première compétition

La saison est désormais lancée pour l’équipe de skieurs du Club de compétition mont Chalco Intersport avec une première compétition locale tenue le 21 janvier dernier.

Avec un peu plus de 35 participants de tous les âges, l’activité a connu un vif succès. « C’est une activité qui a toute son importance dans un petit centre familial comme le nôtre. Le club, c’est une partie de notre relève… », mentionne Martin Chiasson, directeur du centre.

Ce n’est cependant pas sans effort que le club a réussi à survivre cette année. En effet, suite au départ de deux de leurs entraineurs et de la démission de bénévoles à des postes clé au sein de leur conseil d’administration, un effort important de relance a été fait auprès d’ex-entraineurs et skieurs du club toujours dans la région afin de soutenir Justine Filion, une jeune entraineure qui gravite au sein du club depuis quelques années. « Merci à Jean St-Pierre et Dany Boulanger pour leur aide aujourd’hui et à Gabriel Leblanc qui a accepté de donner un coup de main cette année. Sans soutien, c’est impossible d’encadrer autant de skieurs », a mentionné Nadia Bolduc, présidente du Club.

Malgré toutes les difficultés rencontrées au sein de leur organisation, l’équipe a tout de même pu compter cette année encore sur le soutien de son commanditaire principal, Intersport, et de ses commanditaires majeurs, Plomberie Chibougamau et le Centre plein air mont Chalco. L’équipe peut également compter sur plusieurs fidèles commanditaires qui renouvellent année après année leur publicité derrière les bancs.

L’équipe compte 11 skieurs âgés entre 6 et 12 ans.

Cette année, le club a tenu sa première compétition régionale au Tobo-Ski. « Ça n’a pas été facile, mais c’est souvent comme ça en début de saison » » a rapporté Simon, un parent de skieur qui mentionne que, malheureusement, l’équipe n’avait pas pu tenir beaucoup d’entrainements avant le lancement de la saison.

Quatre autres compétitions sont également à venir pour l’équipe dont une locale qui aura lieu le 18 février prochain. Aussi, le club tiendra également pour une deuxième année consécutive son ski-o-thon, le 11 mars prochain. Cette activité ouverte à tous lance le défi d’effectuer le plus grand nombre possible de descentes en 2 heures tout en offrant aux participants la chance de gagner de nombreux prix.

D’autre part, tout n’est pas gagné dans les années à venir pour le club puisque Justine Filion en est à sa dernière année avant de quitter la région. « Il va falloir de la relève, c’est clair! On travaille là-dessus et, s’il y a des intéressés, n’hésitez pas à me contacter par courriel à nadiabolduc@hotmail.com», mentionne madame Bolduc en jetant un regard vers les pentes dévalées par les skieurs.