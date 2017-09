Un montant de 33 791 $ est amassé pour le Cyclodon

Crédit photo : Guy Tremblay

Un grand total de 95 personnes a pris le départ à Chapais de la 4e édition du Cyclodon Goldcorp Éléonore en mémoire de Serge Lapointe. Un grand total de 33 791 $ a été amassé à la grande joie des organisateurs.

Le soleil était au rendez-vous à l’occasion de cette 4e édition du Cyclodon et les cyclistes en ont profité. Si pour certains, relié Chapais à Chibougamau sur leur vélo était un défi, pour d’autres c’était l’occasion de s’amuser et quelques-uns ont même aller-retour. À l’arrivée en face du Centre hospitalier de Chibougamau, la présidente de la Fondation, Renée Gagné, a tenu à remercier les bénévoles, les partenaires ainsi que les participants qui ont fait de cette activité un grand succès. Elle a rappelé combien l’argent amassé par le cyclodon était important pour les centres hospitaliers de Chapais et Chibougamau. Elle cite par exemple le réaménagement des services ambulatoires qui aidera la clientèle de ces deux centres hospitaliers.

Manon Laporte du Centre de santé Baie-James a aussi rappelé l’importance de l’argent amassé par la Fondation alors que le nouvel équipement facilite le travail de tout le monde et est grandement apprécié par les différents utilisateurs : « C’est donc très important pour nous quand la Fondation vient nous aider ».

Le député fait une promesse

À la surprise de tout le monde, le député Jean Boucher a fait une promesse après avoir félicité tout le monde : « Je ne fais pas de promesse souvent…mais l’an prochain, le vais faire le cyclodon avec vous ». Le député a peut-être été épaté par la grande forme de la mairesse Manon Cyr qui a prononcé un petit discours très émotif lorsqu’elle a fait l’éloge de la santé : « Je suis contente d’avoir fait le cyclodon aujourd’hui et je dois vous dire comment la santé est importante dans notre vie… » Après quelques secondes de silence « J’ai un grand rêve, soit qu’un jour le Centre hospitalier de Chibougamau devienne le Centre hospitalier régional. C’est important de travailler fort sur ce projet sinon on va reculer ».

La santé importante pour Goldcorp Éléonore

Le nouveau partenaire du Cyclodon, Goldcorp Éléonore, était représenté par Julie Lachapelle. Cette dernière a rappelé combien la santé et la sécurité de son personnel était importante pour cette compagnie minière. « Nous avons décidé de signer un contrat de trois ans avec le Cyclodon en mémoire de Serge Lapointe. Je veux remercier et féliciter les 95 personnes qui ont pris le départ ce matin ainsi que tous les bénévoles pour ce beau succès ».