Nicholas participera au Giants Live Indiana USA

Nicholas English, originaire de Chibougamau, poursuit ses compétitions d’hommes forts. Le 9 juin prochain, il représentera le Canada au Giants Live Indiana USA.

Cette compétition est de niveau international comme il le précise : « Elle pourrait me permettre d’accéder à la plus prestigieuse compétition d’hommes forts au monde, le World Strongest Man 2019. Je dois terminer dans le top 3 au classement sur 12 athlètes pour avoir ma place. Je suis l’un des plus jeunes athlètes de force à atteindre ce niveau, alors que je suis âgé de seulement 22 ans. »

Ce dernier s’entraine intensivement au Saguenay. Il fait partie du club Strongman de Jonquière. Les différentes épreuves qu’il devra affronter le 9 juin prochain sont assez impressionnantes comme, par exemple, charge maximale au soulevé de terre; haltère géant de 220 livres qu’il devra pousser au-dessus de la tête à seulement une main en répétition; la marche du Yoke de 1000 livres sur 100 pieds; la marche du bucheron de 800 livres sur 100 pieds et monter 6 pierres d’Atlas pesant entre 290 livres à 435 livres.