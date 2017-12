Et si Noël revenait chez nous revient

Il y a quelques mois, Dany Larouche avait fait une promesse et comme elle tient toujours ses promesses Et si Noël revenait chez nous reviendra au Sentier du bonheur les 22, 23 et 30 décembre prochain, de 16 h 30 à 20 h.

« Plus de 50 bénévoles et comédiens préparent une expérience inoubliable pour se recentrer sur ce qui compte vraiment. J’invite la population à venir profiter des beautés de la nature et de Noël dans un site des plus enchanteurs et féériques », mentionne Dany Larouche.

Par la même occasion, celle qui a mis au monde le Sentier du bonheur fait appel à la générosité des gens, car elle est à la recherche d’objets afin de les redistribuer lors du marché de Noël. « «Nous recueillons des objets presque neufs ou en excellente condition afin de les redistribuer lors du marché de Noël. Nous recueillons ceux-ci jusqu’au 20 décembre. Les gens peuvent les apporter au salon Passion Donatello. Nous avons également besoin de bénévoles pour les trois soirées. Les intéressés n’ont qu’à me contacter. »