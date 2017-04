Une nouvelle positive pour Chantiers Chibougamau

Crédit photo : Archives

La coalition américaine qui réclame des droits compensatoires sur le bois d’œuvre aurait assoupli sa position en ce qui concerne les bois lamellés-collés et c’est une nouvelle très positive pour Chantiers Chibougamau. C’est ce qu’a confié Frédéric Verreault, porte-parole des Chantiers Chibougamau, à Radio-Canada, dernièrement.

Il reste que les droits compensatoires sur le bois d’œuvre sont toujours envisagés et inquiètent plusieurs entreprises un peu partout au Québec. Certains parlent de nombreuses pertes d’emploi et d’autres vont même plus loin en précisant qu’il va y avoir des fermetures d’usines. La date fatidique est le 24 avril prochain.