Opération Nez rouge a remis 12 500 $

C’est un président très fier de son équipe et de la campagne 2018 qui a pris la parole lors de la soirée de remise des dons le 13 février dernier à l’hôtel de ville de Chibougamau. André Mauger a souligné que 23 organismes de la région avaient rendez-vous pour recevoir des montants totalisant 12 500 $.

Avant de procéder à la remise des chèques, André Mauger a tenu à remercier les membres de son équipe qui l’ont secondé tout au long de la campagne 2018. Cette campagne a débuté en septembre alors que les raccompagnements se sont déroulés du 1er au 21 décembre. Au cours de cette campagne, les bénévoles ont effectué un grand total de 667 raccompagnements, preuve qu’Opération Nez rouge est toujours nécessaire. « Les dons recueillis pendant la campagne d’Opération Nez rouge sont entièrement remis à des organismes qui préconisent des activités auprès des jeunes ou encore des organismes à but non lucratif qui œuvrent dans la communauté », a précisé le président.

23 organismes

Un grand total de 23 organismes s’est partagé un montant de 12 500 $ : Relais pour la vie; bal des finissants; hockey novice A; maison des jeunes; club pongiste Ungava; Regroupement bouches à oreilles; club de karaté Shotokan; Réseau hommes Québec; Carrefour communautaire; Croix-Rouge; hockey bantam BB; Natchib; Les lames givrées; Festival du doré Baie-James à Chapais; Escadron 838 Chapais; École secondaire de Chapais; Club de curling junior de Chapais; club Arcarisque de Chapais; Club Lions; Défi minounes de Chapais; hockey bantam B; hockey midget B et l’Aquarelle.

Un rendez-vous

Le président a voulu remercier tous les partenaires et les bénévoles qui ont collaboré à cette grande réussite et les a invités pour la campagne 2019 qui débutera le 29 novembre 2019. En terminant, soulignons que deux personnes ont remporté des prix de participation, soit Josée Boivin avec une trousse de secours et Gérard Gendron avec un bon d’achat chez Multi-Vision.