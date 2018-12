Opération Nez rouge débute ce soir

Crédit photo : Guy Tremblay

La semaine dernière, Opération Nez rouge, secteur Chibougamau-Chapais, lançait officiellement sa 30e campagne qui se tiendra du 30 novembre au 21 décembre. À la présidence d’honneur cette année, nous retrouvons Stéphane Parent pour le Réseau hommes Québec.

C’est à la salle communautaire de l’hôtel de ville de Chibougamau, le 21 novembre dernier, sous l’habile direction de Jackie Meunier, que plusieurs invités reliés à Opération Nez rouge ont été invités à prendre la parole. Voici ce qu’avait à dire le président local de l’organisation, André Mauger : « L’opération Nez rouge de Chibougamau-Chapais est rendue possible grâce à une intervention du Club Lions de Chibougamau ainsi que du support de nombreux commanditaires. D’année en année, nous disposons d’équipes de bénévoles fidèles qui n’ont qu’en tête de favoriser la sécurité routière et de prendre part à une véritable tradition des fêtes. »

606 raccompagnements

Le président a souligné avec beaucoup de fierté que, l’année dernière, les bénévoles ont effectué un grand total de 606 raccompagnements dans la région. Pour celui-ci, il est important de montrer à nos proches que nous tenons à eux. « Veillons à ce que nos proches ne prennent pas le volant après avoir consommé de l’alcool et offrons-leur une solution de rechange sécuritaire et agréable en cette période de festivités. Cette attitude devrait être présente dans nos têtes en tout temps de l’année. » Il a rappelé que Desjardins a rendu disponible une application mobile sur les différentes plateformes qui permet de photographier son formulaire et l’expédier à la centrale locale.

Avant de céder sa place aux invités, André Mauger a tenu à lancer un message de la part de son équipe : « Opération Nez rouge de Chibougamau-Chapais vous souhaite un bon retour à la maison. Pensez-y bien : Opération Nez rouge, la meilleure idée de la soirée! »