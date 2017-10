« Les opérations golf devraient atteindre nos objectifs » Michel Lallemand

Comme les autres années, la saison de golf s’est terminée le 24 septembre. Cependant, la boutique, la location de voiturettes et le terrain sont restés ouverts jusqu’au 10 octobre. Le directeur général, Michel Lallemand, a bien voulu faire le point sur la saison 2017 alors que le Club de golf de Chibougamau-Chapais fêtera l’an prochain ses 50 ans et les 25 ans de sa relocalisation aux abords de la ville.

Dès le début de la conversation, le directeur général, Michel Lallemand, parle d’une saison moyenne pour 2017. « La saison a été moyenne à cause de la température, soit l’équivalent de l’année dernière. Au cours de l’été, nous avons vécu 12 journées de fermeture complète et une douzaine de demi-journée aussi. Malgré tout, nos revenus sont meilleurs que ceux de l’an passé. Les opérations de golf devraient atteindre les objectifs que l’on s’était fixés pour l’année financière qui se terminera le 31 décembre 2017. Le tournoi-bénéfice va nous aider avec un surplus d’environ 10 000 $. En plus, il a favorisé des contacts importants pour la réfection des chemins de cars.»

Le Club de golf de Chibougamau-Chapais compte 187 membres dont 147 adultes. « C’est très bon, car nous avons eu 22 nouveaux membres. Depuis 4 ans, on en perd une vingtaine à chaque année mais, heureusement, on va en chercher presque le même nombre », mentionne le directeur général.

Préparation à l’hiver

Le 2 octobre débutait les travaux d’aération des allées alors que, pour les verts, ces travaux ont débuté le 10 octobre. « Il faut environ 40 heures pour faire toutes les allées et deux jours pour les verts. Après cela, il est difficile pour les amateurs de jouer surtout sur les verts qui deviennent très irréguliers. C’est essentiel dans la préparation pour l’hiver. Il restera par la suite à mettre les engrais d’automne et, dès la première neige, les toiles protectrices », précise Michel Lallemand.

La relève

Au cours de l’été, les différentes activités comme les tournois se sont très bien déroulés surtout pour les tournois de participation comme le souligne monsieur Lallemand : « Comme partout au Québec, nous connaissons une diminution pour les tournois de compétition. Les tournois régionaux en sont le plus bel exemple. Notre plus gros défi pour les prochaines années sera la relève. Cette année, nous avons débuté les mardis pour les dames. Jean-Philippe Girard donnait des cliniques et cela a bien fonctionné. Nous poursuivrons cette activité l’an prochain. »

Le Club de golf de Chibougamau-Chapais a toujours mis l’accent sur la jeunesse et cela aussi va se poursuivre l’an prochain. Cette année, il y avait une quarantaine de jeunes dans le programme d’initiation au golf et une vingtaine dans la ligue junior. Pour la première fois, en 3 ans, des juniors ont participé aux compétitions régionales.