P.A. Bédard jouera son premier tournoi le 26 mai

Le golfeur professionnel, Pierre-Alexandre Bédard, est arrivé au Québec depuis quelques jours. Il a passé un bel hiver en Floride et se dit prêt pour le début de sa saison alors que son premier tournoi se fera le 26 mai prochain.

Le Chibougamois est très heureux de sa préparation cet hiver en Floride alors qu’il revient dans une très grande forme : « J’ai passé un bel hiver bien organisé et aussi bien entouré afin de préparer ma saison qui débutera en mai prochain. J’ai fait 3 compétitions au cours de l’hiver mais le but était de vérifier certains changements que j’ai apportés lors de ma préparation. Cela a été très positif. Je suis donc très confiant pour la prochaine saison ». Pour l’instant, Pierre-Alexandre restera à Québec pour poursuivre son entrainement et il attend impatiemment l’ouverture des terrains à cet endroit : « Cela ne pas trop tarder autour de Québec. Il y a des terrains d’ouvert à Victoriaville. Je quitte donc vendredi et samedi ( 21 et 22 avril ) pour aller jouer à cet endroit ».

Un été chargé

Pour le professionnel, il n’est pas question d’une visite à Chibougamau pour l’instant : « Ce n’est pas par manque d’intérêt, mais tant que le terrain de golf ne sera pas ouvert à Chibougamau, je vais patienter. Je vais avoir un été très chargé ici au Québec et aux États-Unis. Je veux essayer de me classer pour le Mackenzie Tour-PGA Tour Canada afin de participer aux différents tournois qui auront lieu tout l’été. Pour moi c’est très important. J’ai eu une bonne préparation cet hiver et je suis dans une excellente forme alors je vais poursuivre mon entrainement au cours des prochains jours pour être prêt lorsque les tournois débuteront ».