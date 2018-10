Perquisition de stupéfiants à Chibougamau

Crédit photo : Guy Tremblay

La Sûreté du Québec de Chibougamau-Chapais a procédé à une perquisition dans une résidence le 24 octobre dernier. Un individu a été arrêté en lien avec la vente de stupéfiants.

La perquisition eu lieu dans une résidence sur le chemin du lac Merrill à Chibougamau. Le résident, un homme de 38 ans a été arrêté et comparaitra sous des accusations de possession et trafic de stupéfiants.

La perquisition a permis aux policiers de saisir une centaine de comprimés de méthamphétamine et plus de 50 grammes de cocaïne ainsi que du cannabis et tout le matériel servant à la vente de stupéfiants.

L’enquête avait tout d’abord été amorcée par de l’information du public.

Toute information relative au trafic ou à la production de stupéfiants peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.