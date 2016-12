Perquisitions: comparution de Dave Simard cet après-midi

Crédit photo : Archives

Les policiers ont effectué six mandats de perquisitions dans quatre résidences et commerce de Chibougamau ainsi que dans deux véhicules, jeudi dernier. Lors de cette opération, menée par le Service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sureté du Québec, trois hommes et une femme, âgés entre 23 et 33 ans, de Chibougamau, ont été arrêtés.

Sur place, les policiers ont saisi près de 90 grammes de cannabis; plus de 45 grammes de champignons magiques; 20 grammes de haschisch; plus de 7 grammes de cocaïne; 3,5 kilogrammes de lidocaïne; un montant d’argent comptant; une presse hydraulique servant à compacter les stupéfiants; deux armes à feu et une arme prohibée.

Comparution

Vendredi le 2 décembre, une seule personne avait comparu au Palais de justice de Chibougamau. Dave Simard devra répondre à des accusations de possession d’arme à feu, soit une carabine de calibre .22 et une de calibre 308 tout en étant sous le coup d’une interdiction de la cour. Il avait également en sa possession une arme prohibée et, de plus, il n’est pas titulaire de permis de possession d’arme à feu. Dave Simard devait passer à la cour cet après-midi (lundi), quant aux autres accusés, ils devront comparaitre par voie de sommation.