Philippe Boudreault veut mettre ses compétences au service de la ville

Philippe Boudreault songe à se présenter au conseil municipal depuis environ un an. Il a donc posé sa candidature au poste de conseiller numéro 3. Il sera donc opposé à Denise Bérubé et Mélanie Hébert.

Dès le début de l’entrevue, le comptable professionnel agréé souligne qu’il ne se présente pas parce qu’il n’est pas satisfait de ce qu’il voit au conseil municipal, mais bien parce qu’il croit qu’il peut apporter quelque chose à la table du conseil. « Je crois qu’il est important de diversifier les champs de compétence à la table du conseil. Je crois que je peux apporter certaines compétences financières et en faire profiter la municipalité. J’ai été impliqué dans plusieurs conseils d’administration au cours des dernières années et je peux faire profiter la ville de cette expérience. » Il prône donc une bonne gestion et la transparence dans les finances de la municipalité. Étant propriétaire d’une entreprise, il est aussi habitué de gérer du personnel.

Philippe Boudreault se présente seul et sans agent, car il préfère s’occuper lui-même de ses affaires. Il sera bientôt père d’un quatrième enfant. La famille est donc un autre domaine qui le touche et dans lequel il veut travailler. Il a aussi des idées dans le projet de revitalisation du centre-ville de Chibougamau et il veut les partager avec les autres membres du conseil qui seront élus le 5 novembre prochain.