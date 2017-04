Quelles sont les pires routes 2017 de CAA-Québec?

Crédit photo : Deposit photos

CAA-Québec convie les usagers du réseau routier à se rendre sur piresroutes-caaquebec.com afin de signaler les routes et tronçons routiers qu’ils jugent mal en point. Cette 3ecampagne annuelle Les pires routes s’échelonnera sur quatre semaines soit jusqu’au 4 mai.

Avec les signalements obtenus, CAA-Québec dressera le bilan des 10 pires routes du Québec. L’an dernier, 14 000 signalements ont été enregistrés.

CAA souligne que, parmi toutes les plaintes logées auprès du ministère des Transports en 2015-2016, celles concernant l’état de la chaussée ont connu la hausse la plus marquée, soit près de 20 %, totalisant 2 200 plaintes.

Toujours selon l’organisme, en 2016, 90 % des routes ciblées par les participants ont été réparées et améliorées.

À la fin de cette campagne, CAA-Québec communiquera les résultats aux autorités concernées et assurera un suivi régulier sur les investissements réalisés.

Des routes qui font mal au portefeuille

Les passages répétitifs sur les routes délabrées ont des impacts réels pour les usagers. Les pièces les plus souvent endommagées, comme les pneus et la suspension, peuvent couter cher, et ce, sans compter la main-d’œuvre :

– Réparation d’une roue ou d’un pneu : 200 $ à 300 $

Réparation de la suspension : ± 1 000 $

Par ailleurs, refaire un kilomètre de route de A à Z coute une petite fortune alors que l’entretien préventif, comme on le voit ici, est beaucoup plus économique :

– Entretien préventif (moins de 12 ans) : 1 400 $

– Réfection (12 à 15 ans) : 114 000 $

– Reconstruction (plus de 15 ans) : 356 000 $

(Source : CAA-Québec)