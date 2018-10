Place le chainon : De beaux projets sur la planche à dessin

Crédit photo : Guy Tremblay

Même s’il n’y a encore rien de signé, le directeur du centre commercial, Sylvain Bellisle, nous a souligné qu’au début de février 2019, une compagnie majeure avait l’intention de s’installer à Place le Chaînon ainsi que 2 ou 3 autres commerces.

Il en est question depuis plusieurs semaines et il est évident que c’est difficile pour Sylvain Bellisle de garder le silence. « Plusieurs fois par jour, les gens me demandent si c’est vrai que Dollarama va venir s’installer ici. Je ne peux malheureusement rien confirmer encore, car il y a toujours des négociations en cours. C’est un gros projet, soit plus de 10 000 pieds carrés de plancher avec un contrat de 10 ans. Je peux vous dire que les plans préliminaires sont faits et que les négociations vont très bien. Mais je le répète, il n’y a rien de signer au moment où l’on se parle. »

Un seul but

D’autres négociations se poursuivraient-elles avec d’autres compagnies pour des locations à Chibougamau. Là encore, le directeur ne peut rien dévoiler, mais il confirme que c’est vrai. « Notre plan de redressement n’a qu’un seul but, remplir tous les locaux vacants et c’est ce à quoi nous travaillons. Des rencontres ont lieu avec différentes compagnies, car la venue d’un commerce majeur encouragerait certains partenaires à venir s’installer chez-nous.»

Le terrain

Parallèlement aux négociations avec les différents partenaires, d’autres rencontres ont lieu avec la Ville de Chibougamau à qui appartient le terrain où repose le centre commercial. Selon notre interlocuteur, les négociations avanceraient à grands pas avec les représentants de la ville, car il est important pour les propriétaires de Place le Chainon de devenir propriétaires de ce terrain. Cela faciliterait les approches avec de nouvelles franchises.