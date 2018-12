Plus de 10 900 $ amassés pour la guignolée à Chapais

Crédit photo : Courtoisie

L’édition 2018 du déjeuner du maire et du conseil municipal de la Ville de Chapais s’est déroulée à la salle des Chevaliers de Colomb dimanche le 2 décembre. L’activité de bienfaisance a permis de recueillir plus de 10 900 $ au profit des plus démunis de la communauté chapaisienne.

Cette année, plus d’une cinquantaine de partenaires de Chapais, Chibougamau et de la région se sont joints au maire de Chapais et à ses collègues du conseil municipal pour faire de cette activité un vif succès. Cette année, plus de 150 déjeuners ont été servis.

« La grande générosité des gens et de nos partenaires était encore au rendez-vous, ce qui nous a permis de dépasser le montant de l’an dernier. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui sont venues déjeuner avec nous afin de soutenir la guignolée, les bénévoles des Chevaliers de Colomb et Filles d’Isabelle qui nous ont aidés ainsi que nos généreux partenaires qui ont soutenu cette initiative du conseil municipal. Grâce à ce grand geste de solidarité et d’entraide, les plus démunis de notre milieu seront aidés pour la période des fêtes et les mois difficiles de 2019 » a souligné le maire de Chapais, Steve Gamache.