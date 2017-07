Plus de 30 jeunes s’initient au golf

Crédit photo : Guy Tremblay

La relève a toujours été très importante au Club de golf de Chibougamau-Chapais. Deux fois par semaine, plus de 30 jeunes divisés en deux groupes suivent un cours d’initiation au golf sous la supervision de Jean-François Fleury. « Pour nous, c’est très important de permettre à des jeunes de faire une première approche avec le golf. Les pratiques se font sur le terrain de pratique et sur le vert de pratique afin qu’ils touchent à toutes les facettes du golf », mentionne le directeur général, Michel Lallemand.

Junior

Dans la même optique, une ligue junior est en action depuis le début de juin et regroupe une quinzaine de jeunes. « Ces jeunes ont comme instructeur Jean-François Fleury et Jean-Philippe Girard. Ils ont 2 pratiques et jouent une partie par semaine. Ces jeunes golfeurs de 12 et 13 ans peuvent vivre aussi une première expérience dans les tournois régionaux pour ceux qui le désirent », précise le directeur général. Trois se sont présentés à un tournoi à Dolbeau et cinq ou six devraient se rendre à un autre tournoi à Saint-Gédéon.

« Nous avons un beau groupe de relève et tout fonctionne très bien. C’est vraiment encourageant. Tant pour l’initiation au golf que pour la ligue junior, tout va se terminer à la fin du mois d’aout », ajoute monsieur Lallemand.