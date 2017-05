Plusieurs têtes d’affiche pour la 19e édition du Festival en aout

Crédit photo : Jay Kearney

Le Festival en aout qui se tiendra du 3 au 6 aout accueillera Koriass, Daniel Bélanger et Les Soeurs Boulay, entre autres. Plusieurs autres prestations et activités sont au menu de cette 19e édition.

Les prestations débuteront avec les premiers numéros des artistes régionaux, suivi du rappeur Koriass qui mettra en scène son spectacle Love suprême. Le groupe local Too late for a name terminera la soirée sur des aires de style punk/rock.

Le lendemain place à des prestations des Étoiles de la relève Hydro-Québec suivies de Daniel Bélanger qui présentera son tout nouvel album Paloma. La soirée se terminera avec DJ Blass.

Pendant la fin de semaine, plusieurs activités dont un triathlon, un tournoi de volley-ball et une exposition des artistes des Arts en Nord. De plus, Valérie Boulanger proposera de relever des défis en famille au profit de son projet Everest. Aussi, tout comme l’an dernier, les structures gonflables pour les enfants seront en après-midi le samedi. Dès 18 h, les petites étoiles du Festival monteront sur scène suivi de plusieurs artistes régionaux et en prestation principale Les Soeurs Boulay monteront sur scène avec le spectacle 4488 de l’Amour, mélange de chansons folk mélancolique et de pop sucrée amère. Pour terminer cette journée, c’est sous les étoiles que le dynamique groupe vocal Vox Boréales présentera son spectacle Génération, mis en scène spécialement pour le Festival en aout.

Plusieurs activités sont prévues le dimanche, notamment : la traditionnelle messe en plein air, un tournoi de poches, de pétanques, une séance de yoga en plein air et un spectacle pyromusical.