Les policiers ont perquisitionné une résidence sur la rue Dufresne

Crédit photo : Archives

La Sûreté du Québec a perquisitionné une résidence de la rue Dufresne à Chibougamau ce matin au cours de laquelle elle a effectué une saisi de stupéfiants et procédé à l’arrestation de deux individus.

Lors de la perquisition, les policiers ont saisi près de 42 grammes de poudre blanche présumée être de la cocaïne, une vingtaine de comprimés de métamphétamine et plus de 20 grammes de cannabis. La SQ a également mis la main sur plus de 4 300 $ en devise canadienne ainsi que du matériel nécessaire à la vente de stupéfiant.

Les suspects, un homme de 29 ans et une femme de 40 ans, de Chibougamau, comparaitront ultérieurement sous de possibles accusations de possession et trafic de stupéfiant.