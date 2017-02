Un premier spectacle pour Steeve Diamond à Chibougamau

Crédit photo : La Sentinelle

L’humoriste et imitateur, Steeve Diamond, débarquait pour la première fois à Chibougamau lors d’un souper-spectacle qui avait lieu à l’Hôtel Chibougamau.

Devant une centaine de personnes, l’artiste a planché sur plusieurs numéros en passant d’Andrea Bocelli, Ginette Reno, Jean-Pierre-Ferland, Ozzy Osbourne et Joe Cocker, pour ne nommer que ceux-là.

Un artiste d’expérience qui possède une excellente maitrise de ses numéros, charismatique et généreux.

Pendant presqu’une heure et demie, la chimie était perceptible entre lui et les spectateurs. Plusieurs applaudissements et une ovation méritée à la fin ont ponctué le spectacle.

Bas de vignette : Steeve Diamond.