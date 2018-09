Crédit photo : Courtoisie

Le 10 novembre prochain, à l’auditorium de La Porte-du-Nord, aura lieu la première édition du Show du Zéphir avec, comme invité, nul autre que Kevin Parent. Pour le directeur général de la Corporation le Zéphir, Louis Lalancette, il s’agit d’une levée de fonds pour l’organisme, mais surtout un véhicule populaire pour rappeler l’existence de cette corporation et faire jaser de santé mentale.

Le directeur général de la Corporation le Zéphir croit en l’importance d’un tel évènement culturel. « Au printemps, on a fait des activités dans la population pour aller vers les gens et leur parler de santé mentale. Là, on veut les convier à une fête, car ce n’est pas une conférence sur la santé mentale. Ce sera une soirée spectacle-bénéfice. Un show musical qui se veut un cadeau pour ceux qui vont venir contribuer à notre cause. »

Le Show du Zéphir donnera donc de l’information, mais pas de façon éducative. « On veut sensibiliser les gens sur l’importance de garder en tête une bonne santé mentale. On veut aussi leur rappeler qu’il existe un organisme local pour ceux qui ont des besoins. Le show va semer une graine de conscientisation à cette cause » ajoute celui-ci.

Kevin Parent est un ami

Pour seulement 25 $ le billet, les spectateurs auront la chance d’assister à un spectacle de Kevin Parent et de son band au complet dont fera partie Louis Lalancette. « Kevin est un bon ami et il aime ce genre de cause. Il a donc accepté l’invitation de bon cœur. Cet hiver, il fera essentiellement de la tournée en duo. Ici, il s’en vient pour faire un gros party avec tout son band », ajoute celui qui a déjà été en tournée avec Kevin Parent.

Un autre partenaire qui a accepté de s’associer à cette cause est Goldcorp-Éléonore. « C’est notre partenaire principal. Sans eux, le Show du Zéphir n’aurait tout simplement pas lieu », précise le directeur général.

D’autres amis artistes

C’est le premier Show du Zéphir et si les gens sont au rendez-vous, ce ne sera surement pas le dernier. « Nous voulons créer un évènement récurent. Si ça fonctionne, j’ai d’autres amis artistes que je vais solliciter pour les années à venir. La liste est longue, donc nous allons avoir du fun pendant longtemps », conclut Louis Lalancette.

Les billets seront disponibles à compter du 18 septembre à la bibliothèque municipale et à la Corporation le Zéphir.