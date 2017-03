La présidente des Folifrets regarde pour des festivités à la Saint-Jean

Crédit photo : Courtoisie

La 51e édition du Festival Folifrets Baie-James à Chibougamau s’est terminée il y a quelques semaines, mais la présidente de la 52e édition, Nancy Gervais, a déjà plein d’idées pour l’an prochain. Elle veut aussi mettre sur pied un comité qui organisera des festivités à Chibougamau lors de la Saint-Jean-Baptiste.

Dès le début de la conversation, la présidente de la 51e édition du Festival Folifrets, Nancy Gervais, n’a pu s’empêcher de parler de la température qui a été tellement froide lors des activités extérieures. Elle avoue aussi que cela a été un gros 10 jours d’activités qui a demandé beaucoup de travail avec un bureau direction réduit à une quinzaine de personnes. « Je suis très fière de mon équipe et des gens qui m’ont appuyée pour réaliser la 51e édition. Ensemble, nous avons relevé un gros défi et la réponse de la population a été extraordinaire. Nous avons eu plus de 300 personnes à chacune des 4 soirées qui étaient au programme. Nous avons même refusé du monde lors de la soirée western. J’avais une bonne expérience du Festival Folifrets, mais à la présidence, c’est une toute autre expérience. Elle va me servir pour l’an prochain, car j’ai plusieurs idées pour la 52e édition », de souligner Nancy Gervais.

Restructuration

Dès le mois d’avril, la présidente aura en main le nom des directeurs qui veulent poursuivre l’aventure à ses côtés. « J’aimerais pouvoir compter sur une vingtaine de personnes au bureau de direction. Ce serait beaucoup plus facile ainsi de se partager le travail. Au niveau technique, je pense qu’il faudra une nouvelle équipe surtout en ce qui regarde le snowcross. Cette activité a demandé beaucoup de travail cette année. Il faudra développer des idées comme une plus grande visibilité au niveau des médias pour faire connaitre le Festival Folifrets partout en province. Nous allons travailler sur cette approche. »

Lorsqu’elle parle de la Randonnée de la présidente, Nancy Gervais affiche un grand sourire. « Ce fut un grand succès et s’il avait fait moins froid, nous aurions eu encore plus de monde. Nous avons eu plusieurs motoneigistes de l’extérieur qui se sont inscrits à cette randonnée et le trajet a été apprécié par tout le monde. C’est vraiment encourageant de ce côté. »

Saint-Jean-Baptiste

Nancy Gervais n’attendra pas le mois de février 2018 pour organiser des activités. « Je veux mettre sur pied un comité et nous allons développer des activités lors de la Saint-Jean-Baptiste. J’ai quelques idées comme un feu de joie, des spectacles de musique pour que la population en profite. Je suis certaine que nous pourrons présenter quelque chose de bien et les profits seront versés au Festival Folifrets. »

En ce qui regarde le budget de la 51e édition, les derniers chiffres ne sont pas encore officiels. « Je n’ai pas encore les derniers chiffres, mais j’espère terminer cette édition sans déficit. Nous avons eu de grosses dépenses comme une réparation d’environ 10 000 $ à la surfaceuse. Nous avons reçu beaucoup d’aide de nos partenaires et je veux remercier tous ceux qui nous ont aidés ainsi que la population qui a si bien répondu après l’immense succès de la 50e édition. Cela m’encourage à travailler fort pour présenter une 52e édition avec des nouveautés. »