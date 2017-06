Défi OSEntreprendre : Un projet du Nord-du-Québec se démarque au niveau national

Crédit photo : Courtoisie

Le 19e Gala du Défi OSEntreprendre célébrait ses lauréats nationaux au Palais Montcalm de Québec. La soirée était animée par Charles Lafortune et plus de 600 invités provenant des 17 régions du Québec étaient présents.

Au total, 34 prix nationaux ont été remis, pour une valeur totale de plus de 200 000 $. Cette somme vient s’ajouter aux 500 000 $ distribués en région dans le cadre de la 19e édition du Défi OSEntreprendre qui a rejoint 41 000 participants en 2016-17.

Après avoir remporté une bourse de 650 $ au niveau régional pour leur projet « Les Grands Entretiens de Chibougamau » Chantale Jean et ses élèves du Centre de formation générale des adultes, ont été invités à se rendre au Gala des Grands Prix Desjardins. De façon plus précise, ce projet avait pour but de faire « découvrir aux élèves du Centre de formation générale des adultes de la Baie-James, des entrepreneurs, des artistes et des gens impliqués dans la communauté. L’objectif était de garder une trace de ces gens en les interviewant et en conservant leurs entretiens sous formes auditive, visuelle et écrite, dans les archives scolaires au CFGABJ et à la Société d’histoire de Chibougamau. »

C’est parmi 58 projets répartis dans les 17 régions du Québec que madame Jean ainsi que ses élèves ont remporté une bourse de 3 000 $.