Québec mise sur BlackRock

Crédit photo : Guy Tremblay

Le Gouvernement du Québec a annoncé la semaine dernière, qu’il investira, par l’entremise du fonds Capital Mines Hydrocarbures, 10 M$ dans le capital-actions de la société Métaux BlackRock.

Cette participation gouvernementale permettra d’appuyer la réalisation de l’ingénierie détaillée et des phases préliminaires d’un projet estimé au total à 1,5 milliard de dollars et visant à exploiter, dès 2020, une mine à ciel ouvert de fer, de vanadium et d’ilménite (titane) près de Chibougamau. L’entreprise compte également implanter une usine de transformation dans le port de Saguenay.

Mardi 20 juin, c’est dans les locaux de Métaux BlackRock à Chibougamau que le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord, Pierre Arcand, et le ministre responsable du Nord-du-Québec, Luc Blanchette, ont fait l’annonce de cet investissement.

À ce montant, il faut ajouter les 30 M$ de financement annoncés par Orion Mine Finance Group il y a quelques jours pour un total de 40 M$. Le député d’Ungava Jean Boucher, a précisé que c’était une belle journée. Pour lui, notre région possède plusieurs ingrédients pour le développement minier et il attend impatiemment la première pelletée de terre chez Métaux BlackRock.

600 emplois

Le projet de Métaux BlackRock génèrera près de 600 emplois au cours de la construction de la mine et quelque 200 emplois lors de son exploitation, alors que l’exploitation de l’usine de transformation donnera lieu à la création de 300 emplois. La participation gouvernementale annoncée la semaine dernière s’ajoute à un investissement de 5 M$ dans le capital-actions de la société, lequel a été effectué en 2016 à partir du fonds Capital Mines Hydrocarbures également.

Le président directeur général de Métaux BlackRock, Jean Rainville, n’a pu participer à cette conférence, mais il a tenu à souligner, par voie de communiqué: « Ce financement par actions marque une étape majeure dans le développement de notre projet. (…) »