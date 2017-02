Randonnée de l’Amec : 104 minounes prennent le départ

Crédit photo : Guy Tremblay

Un grand total de 104 minounes ont pris le départ de la Randonnée de l’Association des minounes extrêmes de Chibougamau (AMEC). Des bourses de 3 550 $ ont été remises aux participants.

Le 18 février à 12 h 30, 104 minounes, toutes plus belles les unes que les autres, ont pris le départ de la traditionnelle Randonnée de l’Amec. Pour l’occasion, la cour de la salle de quilles Bolorama s’était transformée en une immense place d’accueil pour les coureurs et les spectateurs. Des breuvages et des hotdogs étaient disponibles autour d’un feu de joie, par une température magnifique.

Un circuit en plein centre-ville a fait la joie des participants. L’un des organisateurs, Paul Boulanger, soulignait : « Tout le monde était très satisfait et je voudrais remercier nos partenaires, nos bénévoles ainsi que tous les participants à cette belle journée. »

Les gagnants

En première position, Claude Fortin a mérité la première bourse de 500 $. Il a devancé Steven Landry par un seul point. Ce dernier a remporté 400 $. En troisième position, Simon Imbeault a remporté un montant de 300 $. Michel Gauvin a terminé 4e et une bourse de 200 $ lui a été remise alors que Donald Gagnon s’est classé 5e avec une bourse de 150 $.

Les 5 autres positions ont mérité 100 $ et ce sont : Jean-Yves Fortin, Patrick Marcil, Carl Potvin, Dave Drolet et Oscar Fortin.

Prix de participation

Un prix de participation de 500 $ a été gagné par Pierre-Luc Bernier et 10 autres prix de 100 $ ont fait la joie des participants.