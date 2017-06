Reconversion de l’église : Un projet de 4 à 7 M$ est à l’étude

Crédit photo : Guy Tremblay

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le projet de reconversion partielle de l’église de Chibougamau ne fait pas l’unanimité. Une séance d’information tenue la semaine dernière a confirmé cette réalité. Cela n’a pas empêché la présentation d’un projet qui prévoit un agrandissement de 4 à 7 millions de dollars.

C’est en juin 2015 qu’une rencontre a lieu entre le conseil de fabrique et l’équipe locale paroissiale faisant état des difficultés pour opérer et maintenir en état l’église. « Une résolution émise à cette occasion affirme la volonté de la paroisse de rechercher des partenaires prêts à investir dans la réfection de la nouvelle structure et les adaptations nécessaires pour ajouter un volet communautaire, et ainsi partager les couts d’entretien et d’opération de la bâtisse et des activités qui s’y tiendront » a souligné Jean Bédard, président de l’équipe locale paroissiale. Quelques mois plus tard, le comité paroissial approche le conseil de ville de Chibougamau afin de solliciter leur participation dans ce projet de reconversion partielle de l’église à des fins de salle communautaire, multifonctionnelle pour la tenue de spectacles et réceptions diverses et d’évènements particuliers comme des diners-conférences. Dès janvier 2016, la paroisse dépose une requête officielle de partenariat au conseil municipal.

Les étapes

À partir de ce moment, plusieurs étapes sont franchies. Dès la fin de février, un comité de travail effectue l’identification préliminaire des besoins et les aménagements potentiels ainsi que le montage d’un devis pour la première étape de faisabilité technique et financière du projet. Cinq mois plus tard, un mandat est confié à la firme Les Architectes associés. Cette firme présentera les premières esquisses du projet en décembre de la même année. Quelques jours plus tard, l’équipe paroissiale/marguillers accepte ce projet et le 30 janvier 2017, le projet est présenté au conseil municipal qui donne un accord de principe.

« Ce soir, nous vous présentons une ébauche du projet. Il est évident que cela ne se fera pas du jour au lendemain. Quand nous aurons des réponses pour la suite du projet, il y aura une autre consultation. Cependant, le besoin est là, alors il ne faut pas que ça prenne 10 ans », a ajouté Jean Bédard.