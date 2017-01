Relativement mouvementé le mois dernier au niveau policier

François Bouchard de la Sûreté du Québec, poste Chibougamau, nous a brossé un tableau des événements survenus entre le 22 décembre et le 4 janvier.

Le temps des fêtes a été une période assez tranquille dans la région alors qu’il n’y a eu aucun événement majeur. « Entre le 22 décembre et le 4 janvier, il n’y a eu aucun dossier pour conduite avec facultés affaiblies », précise avec un grand sourire celui qui occupait la fonction de présidente d’honneur lors de la campagne d’Opération nez rouge, François Bouchard.

Trois cas d’agression sexuelle

Tranquille ne veut surtout pas dire qu’il ne s’est rien passé… La période de Noël aurait été plus occupée que celle du jour de l’an. Les policiers de la Sûreté du Québec ont dû répondre à 10 accidents. Ils sont intervenus auprès de 4 individus pour bris de condition. Il y a eu 3 cas d’agression sexuelle et un cas de séquestration. Ils ont exécuté deux mandats et répondu à trois voies de fait. Il y a eu un incendie et une arrestation pour possession de stupéfiants. On compte aussi 13 autres dossiers comme ivresse sur la voie publique. François Bouchard explique que la plupart du temps ces individus ne savent pas où aller et dérangent les passants. Il n’y a d’autres solutions que de les incarcérer. Les policiers ont aussi effectué trois transferts à la prison de Roberval.