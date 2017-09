La Rencontre des aînés Nord-du-Québec a livré la marchandise

Crédit photo : Marilyn Néron

Comme toujours, les bénévoles de Chapais ont démontré qu’ils n’avaient pas peur de relever un défi. Dès janvier, Sylvie Bédard et son équipe de bénévoles se sont mis à la tâche pour organiser la 8e édition de la rencontre des aînés Nord-du-Québec sous le thème « Dans le Nord on fête le folklore ».

Une trentaine de bénévoles ont relevé leurs manches pour s’assurer de bien recevoir les quelque 150 participants qui sont arrivés de tous les coins de la grande Jamésie : « Il nous aura fallu 9 mois pour accoucher de ce gros bébé. À quelques heures de la fin, je peux dire « mission accomplie », car je n’ai que de bons commentaires de la part des participants qui ne cessent de venir nous féliciter. Nous avons mis l’accent sur les artisans de notre municipalité, et même pour nous, ce fut une grande découverte. Tous les prix que nous allons remettre aux participants sont des produits du terroir. Nous avons aussi présenté des artisans locaux et encore là, nous avons été impressionnés par ces belles rencontres avec des gens de chez-nous », souligne Sylvie Bédard.

Une bonne gestion

Cette rencontre des aînés touchent une grande logistique à plusieurs niveaux. Il y a, bien sûr, les différentes compétitions à organiser comme les jeux de cartes, les jeux de fléchettes et les jeux de sacs de sable, mais aussi les repas et les spectacles : « C’est une grosse organisation, car il faut aussi penser à la sécurité, au transport, aux spectacles, aux repas, aux différents kiosques. Il faut une bonne gestion et je veux féliciter chaque membre de l’équipe qui a assuré cette belle réussite. Nous avons même pensé à des bonbons et des peppermints pour les participants, c’est tout dire… » Précise celle qui occupe la fonction de directrice des loisirs à Chapais.

Un grand succès

Dimanche dernier, le maire de Chapais, Steve Gamache, était très fier de l’équipe de bénévoles qui a assuré le succès de cette rencontre des aînés : « L’équipe de Chapais a relevé un très gros défi de recevoir les aînées de toute la Jamésie. Ils ont travaillé fort pendant 9 mois pour tout mettre en œuvre et surtout mettre en évidence ce que Chapais avait à offrir en produits du terroir et en artisans. Un travail fantastique a été réalisé et les résultats sont là pour le prouver. Il est toujours important de développer une bonne relation entre les gens de la Jamésie et ce que nous avons vécu en fin de semaine le démontre très bien. »