Rencontre avec les entrepreneurs « Nous voulons profiter de leur expérience »

Crédit photo : Archives

Il y a quelques jours, Métaux BlackRock rencontrait les entrepreneurs de la région afin de discuter avec eux des expériences qu’ils ont vécues sur différents projets auxquels ils ont participé. Une rencontre très positive souligne le directeur général de Métaux BlackRock, Richard Saint-Jean.

Près de 70 personnes se sont déplacées pour participer à cette rencontre alors que Métaux BlackRock était représenté par le vice-président projet, Patrice Beaudry, le nouveau directeur construction, Léo Lizotte et le directeur général, Richard Saint-Jean. Ce dernier mentionne : « Le but de cette rencontre était de profiter de l’expérience des entrepreneurs de la région avant d’aller en appel d’offre. Ceux-ci ont travaillé sur différents projets par le passé et pour nous, il était important de partager cette expérience qui devrait nous servir pour la préparation des appels d’offre ». Parallèlement à cela, les appels d’offre pour les différents équipements sont enclenchés et un directeur pour les achats a été engagé la semaine dernière. « Ce dernier va mettre en place notre politique d’achat, car le projet avance rapidement et nous espérons toujours débuter les travaux à l’automne.»

Récemment, Métaux BlackRock a reçu du ministère de l’Environnement un permis et le directeur général confirme qu’il manque encore deux autres permis avant d’aller réellement sur le terrain. La compagnie espère les recevoir assez rapidement suite aux discussions qu’elle a eues avec les représentants des ministères locaux.

Richard Saint-Jean n’a pas voulu élaborer sur la prise de position de la Ville de Chibougamau et de la Chambre de commerce de Chibougamau-Chapais : « Nous aurons des rencontres après la période des vacances avec les personnes concernées. Pour l’instant je veux simplement ajouter que les analyses se poursuivent en ce qui regarde le transport du minerai et qu’il n’y a encore rien de décidé. »