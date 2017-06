Rencontre positive entre Romeo Saganash et la nouvelle communauté autochtone

Crédit photo : Courtoisie

Le chef de la Communauté autochtone Chibougamau Chapais Eeyou Istchee, Luc Michaud, multiplie les rencontres afin de faire reconnaitre cette nouvelle communauté autochtone. La semaine dernière, il a rencontré le député Romeo Saganash.

Dès le début de la conversation, le chef Luc Michaud qualifie cette rencontre de très positive. « Le député d’Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou, Romeo Saganash, nous a donné de bons conseils afin de faire reconnaitre notre nouvelle communauté autochtone qui compte aujourd’hui plus de 400 membres. Ce nombre augmente à chaque mois. Depuis le début, nous travaillons dans le respect des gens du territoire et nous allons poursuivre en ce sens. Il n’est pas question d’aller trop vite. Ce sont de gros dossiers et nous allons continuer à bâtir des ponts avec les autres communautés : c’est la seule façon d’être acceptés par eux. »

Prochaines rencontres

Le chef Michaud va poursuivre ses démarches au cours des prochaines semaines auprès du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James ainsi que de l’Administration régionale Baie-James. « Je veux aussi rencontrer les différents chefs des communautés autochtones du territoire, car nous travaillons avec les mêmes objectifs qu’eux. Par exemple, nous voulons défendre les intérêts des autochtones et faire reconnaitre leurs droits et coordonner les efforts de ces derniers pour promouvoir leurs intérêts communs dans une action collective nationale. » Ce dernier poursuit : « La nouvelle communauté veut aussi promouvoir les activités traditionnelles pour les autochtones, les soutenir dans leurs efforts pour faire naitre la fraternité sociale, la dignité et la compréhension humaine et contribuer à mieux faire comprendre à notre peuple son histoire, ses réalisations et ses apports à la société canadienne. »

Des ententes

La nouvelle Communauté autochtone Chibougamau Chapais Eeyou Istchee a été créée en juillet 2016 sous l’égide de la Confédération des peuples autochtones du Canada. Depuis sa création, elle veut conclure des ententes avec tout gouvernement ou autorité municipale locale ou autre qui semble favorable aux objectifs de l’organisation, afin d’obtenir de ceux-ci des droits, privilèges et accommodements avantageux pour les membres de l’organisation. Au cours des prochaines semaines, le chef Luc Michaud poursuivra donc sa croisade au niveau régional.