Réserve Ashuapmushuan: Un individu roulait à près de 170 km/heure

Crédit photo : Archives

L’Étoile du Lac rapporte que le 18 avril dernier, un conducteur a été arrêté dans la réserve faunique Ashuapmushuan alors qu’il roulait à près de 170 km alors que la limite est de 90 km heure.

Pour cette infraction, l’individu s’est vu remettre par un policier de la Sûreté du Québec de Roberval un billet d’infraction de 1 500 $ et 18 points d’inaptitude. Comme si ce n’était pas assez, le chauffard était détenteur d’un permis d’apprenti-conducteur. Comme il n’était pas accompagné d’un détenteur de permis de conduite depuis au moins 2 ans, il a reçu un second constat de 300 $ en plus de 4 points d’inaptitude.

Le permis du fautif a été saisi pour une période de 7 jours et son véhicule a dû être remisé.