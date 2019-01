RÉSOLUTION 2019 : ÊTRE UN MEILLEUR TOURISTE

(Marie-Claude Duchesne)

Cette année, pas de résolutions sport pour Chou. Elles ne tiennent jamais. Il gardera son bedon. Pour 2019, nous essayons quelque chose de réaliste : être de meilleurs touristes. Les voici en quatre temps :

CULTURE

Apprendre quelques mots de la langue locale. Même si Chou est paresseux. Il ne maîtrisera jamais le yougoslave. Toutefois, cet effort témoigne d’un intérêt et de respect pour les locaux. Chou s’y engage.

Mieux s’informer au sujet des cultures, des traditions mais aussi des normes de politesses locales. Même si Chou est un peu sauvage. Continuer de se cultiver en allant dans les musées ou même au restaurant. Pas de spécialités McDo. Restaurants locaux pour découvrir les saveurs locales. Chou s’y engage.

ACHATS RESPONSABLES

Arrêter d’être cheap. Même si Chou est gratteux. Voyager, même en back-pack, c’est un luxe. Plus de souvenirs Made in China. Payer un peu plus pour des produits locaux de qualité, acheter moins. Cela profite plus aux communautés visitées. Chou s’y engage.

Choisir les restaurants locaux. Même si Chou aime les croquettes. (Oui, c’est la deuxième fois que nous en parlons. Mon ami aime beaucoup manger, il insiste sur ce point). Chou et son bedon s’y engagent.

PATRIMOINE

En avoir plein la vue. Seulement la vue. Même si Chou est parfois égoïste.

C’est tentant de ramener un petit morceau du mur de Berlin. C’est tentant de s’écarter du circuit permis et de contourner les règles des sites touristiques. Mais quand 20 millions de personnes le font, cela fait de sérieux ravages. Respecter le patrimoine, c’est accepter de s’en tenir aux circuits et corridors réservés aux touristes. C’est préserver l’intégrité des bâtiments. C’est admirer avant de toucher. C’est éteindre son flash dans les musées, la lumière endommageant les artéfacts. C’est accepter de payer pour prendre des photos. Certains sites financent les restaurations patrimoniales ainsi. Chou s’y engage.

ENVIRONNEMENT

Consommer moins de jetable. Même si Chou n’aime pas faire la vaisselle.

Le tourisme de masse amène son lot de déchets. Hors du cadre idyllique des photos, certains sites touristiques sont devenus de vraies poubelles. Gérer nos déchets n’est pas le seul acte de civisme de base. Coupons à la source : moins de produits jetables, moins d’emballages. Préservons les petits coins de paradis que nous visitons. Chou s’y engage.

Respecter les directives des autorités. Même si Chou trouve ça tannant.

Un acte en apparence inoffensif, multiplié des millions de fois, peut être dévastateur. Exemple : en Sardaigne, on est passible d’amende de cueillir du sable sur les plages. Un geste anodin, 10 millions de touristes par an. Cela a failli mener à la disparition totale des sables roses faisant la renommée de l’ile. Oui, il est possible de voler tout le sable d’une plage. Réfléchissons à notre impact sur le paysage, la faune, la flore… l’écosystème. Chou s’y engage.

De simples gestes pour encourager des retombées locales, humaines, environnementales.

Chou ne changera jamais le monde. Depuis septembre, vous pouvez suivre nos périples. Nous ne conseillons pas de destinations. Pas de restaurants. Pas d’hôtels. Nous résumons un quotidien de voyage. Nous souhaitons éveiller des envies de découvertes. Susciter des questionnements. Faire rêver, divertir. (Rassurer ma mère aussi). Surtout, nous ne voulons rien vous cacher. La vérité : le tourisme a des côtés sombres. Nous y contribuons. Il est peut-être temps de repenser nos façons d’agir!

C’est aussi ça la résolution de 2019 : l’honnêteté.

Bonne année ! xxx

Chou est né à Bruxelles, d’une mère Jamésienne et d’un mauvais jeu de mots. Assez ridicule, un peu drôle, parfois discret, souvent impertinent, elle décida tout de même de le traîner partout dans son sac à dos.