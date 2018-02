Les responsabilités des conseillers ont été dévoilées

Crédit photo : Archives

Lors de la dernière séance du conseil, la mairesse de Chibougamau, Manon Cyr, a dévoilé les affectations des conseillers dans les différents comités, commissions et conseils d’administration d’organismes pour le prochain mandat. La mairesse a tenu à souligner que les assignations ont été faites en tenant compte des intérêts de chacun des membres du conseil.

Le conseiller Alain Poirier siègera sur le conseil de l’administration régional (ARBJ) ainsi qu’au Gouvernement régional Eeyou Istchee Baie-James, au comité du suivi de la restauration du site de l’ancienne « Mine principale » et à la table régionale de concertation en immigration.

Pour ce qui est du conseiller Luc Michaud, sa nomination à la présidence de Développement Chibougamau sera accompagnée du comité des finances, des travaux publics ainsi que du comité de migration (nouveaux arrivants). La nomination de Mélanie Hébert à l’Administration régionale Baie-James et à GREIBJ avait déjà été annoncée; elle s’occupera aussi du comité de la circulation et de la table loisir sport et plein air.

Le conseiller Franko Bolduc participera au comité consultatif d’urbanisme et du Réseau québécois de villes et villages en santé. Sa nomination au sein du gouvernement régional avait déjà été annoncée, mais il siègera aussi sur l’important comité du Programme particulier d’urbanisme(PPU) qui fait beaucoup jaser. Sa collègue, Lorry Bergeron, sera rattachée à la table culturelle et à celle du loisir sport plein air. Elle aura aussi à siéger à la corporation de l’aréna et à une toute nouvelle table, celle des familles et ainés.

Le conseiller Claude Girard, lui, de son côté fera partie de la Société d’histoire régionale de Chibougamau et du Transport adapté de Chibougamau-Chapais. Il siègera aussi sur le comité de la sécurité publique et des incendies.

Un changement important est à noter : les conseils de ville auront lieu dorénavant le troisième lundi du mois au lieu du quatrième. Le conseil ajuste ainsi ses assemblées avec les rotations de travail dans le nord du conseiller Claude Girard.