Sarah-Jeanne Dallaire repart avec la médaille d’or au Chops open

Crédit photo : Courtoisie

Le Club des pongistes d’Ungava s’est rendu participer au tournoi de tennis de table Chops Open qui se déroulait au PEPS de l’Université Laval. Les pongistes ont très bien figuré lors de ce tournoi relevé.

Les 3 et 4 novembre, 8 pongistes se sont rendus au PEPS de L’Université Laval pour participer au Chops Open. Leur entraineur, David Pichette, n’a eu que de bons mots pour leur performance. « Nos pongistes ont fait bonne figure en participation et en performance. Chacun des joueurs a disputé un minimum de 16 parties en deux jours. »

Dans leur catégorie respective, Joey Lefrançois et David Pichette ont terminé en 3e position. Ludovic Godfrind et Raphaël Lapointe ont mérité une deuxième position et Sarah-Jeanne Dallaire a remporté la première position.

La finale régionale

L’instructeur souligne que Skyler Côté, François Gagnon et Philippe Côté ont disputé des matchs relevés. « Je veux préciser que Marianne Harvey, Joey Lefrançois et Raphaël Lapointe participaient pour la première fois à un tournoi de cette envergure.»

Le 1er et 2 décembre, le Club des pongistes d’Ungava sera l’hôte de la finale régionale en vue des Jeux du Québec 2019. « J’invite la population à venir encourager les pongistes. Les parties se dérouleront au gymnase de l’école La Porte du Nord », mentionne David Pichette.