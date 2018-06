Sébastien prend sa place à chaque jour

Crédit photo : Guy Tremblay

Dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées, La Sentinelle a invité Sébastien Leblanc à venir servir le café le 6 juin dernier. Un rayon de soleil a immédiatement envahi le bureau et le président d’honneur de cette semaine a reçu de beaux témoignages de la part des visiteurs.

La Semaine québécoise des personnes handicapées se déroulaient du 1er au 7 juin. L’Association des personnes handicapées de Chibougamau (APHC) avait comme thème : 30 ans à prendre ma place. À cette occasion, Sébastien Leblanc, un jeune homme de 30 ans, a été choisi à la présidence d’honneur. La Sentinelle l’a donc invité à venir servir le café aux visiteurs sans se douter que ce dernier recevrait quelques surprises. Une de ses enseignantes au primaire a tenu à venir féliciter Sébastien pour son cheminement. Tout en savourant un café servi par celui-ci, elle soulignait que Sébastien a toujours dû prendre sa place et cela dès l’école primaire. L’intimidation, ça ne date pas d’hier et elle était heureuse de voir qu’aujourd’hui son étudiant a su prendre sa place.

Un certificat de reconnaissance

L’APHC a souligné au cours de cette semaine qu’elle était heureuse de constater que la population est ouverte et respectueuse des différences et que ces personnes vivant avec un handicap occupent une place importante au sein de la communauté. Nous en avons eu la preuve au cours de cette ajournée. Trois représentantes des Auxiliaires bénévoles, Yvonne Bouchard, Marie-Ange Devin et Ange-Hélène Tremblay ont profité de cette occasion pour remettre à Sébastien un certificat de reconnaissance pour son engagement exceptionnel et sa précieuse contribution apportée à la boutique des Auxiliaires bénévoles.