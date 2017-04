Sébastien fait un travail qui le rend heureux

Crédit photo : Guy Tremblay

Sébastien Leblanc a profité d’un programme d’intégration à l’emploi pendant 4 ans à l’Association pour personne handicapée de Chibougamau (APHC). Depuis le mois d’octobre, il est devenu un employé à part entière comme aide à la cafétéria.

Pendant l’entrevue avec la directrice de l’Association pour personne handicapée de Chibougamau, Lynda Bubar, un jeune homme tout sourire s’affaire à arroser les plantes. La directrice lui demande de venir nous rencontrer et de nous parler de son travail. Lentement, méthodiquement, Sébastien souligne qu’il aide à faire les commandes dans la cuisine, il va porter le menu au personnel, il s’occupe du chariot et des cabarets, il collabore à la préparation des repas et prépare même des « grill cheese ».

Lynda Bubar a beaucoup d’admiration pour ce jeune homme : « Sébastien est ici 20 heures par semaine. Il travaille très fort et s’applique dans tout ce qu’il fait. Il a un horaire à respecter et à la fin de son quart de travail, il remplit sa carte ». Cet été, le jeune homme de 28 ans devrait participer à une semaine où il apprendra à vivre en appartement. On lui enseignera entre autres à préparer des repas et à faire le ménage.

Une bonne gestion

Présentement, l’APHC compte sur 2 employés dont Sébastien et 5 autres qui sont en apprentissage. « Il faut une bonne gestion et cela démontre l’importance de garder notre cafétéria afin de permettre à ces personnes un bel apprentissage du travail. Cela va très bien et chaque personne a ses tâches et sait ce qu’elle a à faire. Par exemple, Sébastien a appris l’heure, il sait donc quand il doit aller prendre l’autobus pour retourner chez lui après avoir rempli sa carte de pointage. Il est tellement heureux d’avoir sa paye et il la mérite car il fait un bon travail », souligne madame Bubar.

Camp de jour

Durant l’été, la cafétéria sera fermée mais un camp de jour est organisé et les employés peuvent poursuivre leur travail à cet endroit. Comme Sébastien a terminé son travail, il vient nous saluer et nous serrer la main. Il nous fait admirer ses biceps car le jeune homme fait des exorcises et s’entraine pour être en forme. « Nous devons travailler fort pour aller chercher des sous afin de permettre à des gens comme Sébastien de s’impliquer et de réussir », ajoute fièrement la directrice.