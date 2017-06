Sentier du bonheur. « Il ne m’appartient pas, il appartient à la communauté »

Crédit photo : Guy Tremblay

Venue nous parler du spectacle d’une chorale qui sera donné le 10 juin au Sentier du bonheur, Dany Larouche tient à souligner à la population que ce sentier ne lui appartient pas. « Le Sentier du bonheur ne m’appartient pas, il appartient à la communauté. »

Cette précision étant apportée, elle poursuit avec des informations sur la 6e édition du spectacle qui sera présenté par une chorale mixte formée de 38 personnes dont 10 adultes sous l’habile direction du chef de chœur, Marie-Jozée Courte. « Marie-Josée fait un travail extraordinaire avec cette chorale et je suis assurée qu’elle va émouvoir les spectateurs avec de très beaux chants. Ce spectacle aura lieu le 10 juin à 13 h 30 et s’il pleut, il sera remis au lendemain. L’entrée n’est que de 10 $ par personne ou 20 $ pour une famille. Ces billets vous permettent de participer à un tirage de 3 prix totalisant 1 000 $. » Si des personnes sont intéressées à faire partie de cette chorale, ils peuvent s’inscrire au mois de mars, car les pratiques ont lieu de mars à mai.

Et si Noël revenait chez nous

Dany Larouche a aussi confirmé que la grande aventure de « Et si Noël revenait chez nous » reviendra cette année comme elle l’avait promise. Celle-ci se déroulera les 22, 23 et 29 décembre au Sentier du bonheur. Elle ajoute : « Ce sentier, il est tout le temps accessible à l’année et il est en constante évolution. Nous avons plus d’idées que de temps malheureusement. Nous sommes toujours accompagnés par Tourisme Baie-James et Home Hardware est devenu notre commanditaire officiel. »

Cet automne, des activités récompenses seront organisées par un groupe d’une dizaine de professeurs pour les élèves qui se rendront au sentier.

Une spiritualité universelle

Si le Sentier du bonheur appartient à tout le monde, la religion qu’il préconise est une spiritualité universelle. L’instigatrice du Sentier du bonheur explique : « Nous ne voulons pas être identifié à une croyance en particulier. C’est pourquoi la chapelle est devenue un phare qui éclaire les pas des visiteurs. Nous voulons surtout apporter des réflexions sur différents sujets en développant une spiritualité universelle qui convient à tout le monde. »