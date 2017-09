Serge Drolet veut poursuivre le travail qu’il a commencé

Crédit photo : Guy Tremblay

Au siège numéro 6, Serge Drolet n’a pas été long à annoncer qu’il serait à nouveau candidat aux élections du 5 novembre. Ce dernier veut mettre sa disponibilité au service de la municipalité et se dit prêt à travailler avec enthousiasme avec le nouveau conseil qui aura été choisi par la population.

Depuis qu’il fait partie du conseil municipal, Serge Drolet souligne qu’il s’est impliqué dans plusieurs dossiers. « Je vis à Chibougamau depuis plus de 50 ans et je vois un avenir plus que prometteur pour la municipalité. Je me suis impliqué dans plusieurs dossiers comme celui du PPU, du pacte rural, Développement Chibougamau, de la politique loisir, sport, plein air et culture ainsi que la sécurité publique et le département des incendies tout comme le Gouvernement régional Eeyou Istchee. »

Beaucoup de travail

Le conseiller sortant est conscient que beaucoup de travail attend le nouveau conseil municipal dans différents domaines comme le développement économique, social et communautaire et la revitalisation de différentes structures. « Nous avons une population dynamique et des travailleurs de tous âges qui ne demandent qu’à faire de Chibougamau leur fierté. Nos jeunes étudiants, nos personnes âgées, nos personnes handicapées, nos voisins autochtones doivent être également de ces artisans dont nous avons besoin pour bâtir notre avenir. » Il poursuit : « Je veux être partie prenante de ce dynamisme de développeur que nous avons entrepris au cours des dernières années au conseil et qui doit se perpétuer. »