Snowcross: Nos coureurs seront prêts pour Valcourt

Crédit photo : Courtoisie

Kathy Imbeault, collaboration spéciale

En fin de semaine, à Saint-Henri-de-Lévis, avait lieu la deuxième manche du circuit Scmx où quatre coureurs de la région compétitionnent pour se mériter les honneurs du circuit québécois. Jonathan Roberge, Jimmy Bédard, Yan Larivière et Nathaniel Bosum donnnent le maximum à chacun des départs.

Cet hiver, la région a la chance de compter sur 4 coureurs pour défendre ses couleurs en snowcross. En fin de semaine, Jimmy Bédard a très bien fait dans la catégorie sport lors des deux finales. Même s’il a connu un mauvais départ alors qu’il est parti de la dernière position, Jimmy a travaillé fort pour remonter le peloton et terminer en 4e position. Lors de la 2e course, le Chibougamois a connu un excellent départ pour compétitionner avec le premier tout au long de la course et terminé bon deuxième.

Pro lite

Lors de la première course du Pro lite, Yan Larivière a démontré son savoir faire avec une belle première position. Samuel Caouette et Samuel Lavoie ont suivi dans l’ordre. Lors de la deuxième compétition de Pro lite, Yan Larivière et Jonathan Roberge ont pris le départ. N’étant pas au fil de départ lors de la première finale, Jonathan Roberge a tout donné pour distancer ses adversaires. Non loin derrière, Yan Larivière a terminé en troisième positon.

Pro open

Nathaniel Bosum d’Oujé-Bougoumou a mal débuté sa journée s’infligeant une blessure à l’épaule lors des qualifications. Il a quand même pris le départ pour terminer en 6e position lors des deux finales du Pro open. Jonathan Roberge a connu quelques difficultés dans cette catégorie devant se contenter de la 10e position et de la 7e lors de la deuxième finale.

Valcourt

Nos coureurs seront encore en piste la semaine prochaine alors qu’ils participeront au Grand prix de Valcourt. Une compétition très relevée les attend sur cette piste mythique du Québec.