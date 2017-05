Spectacle de l’harmonie scolaire à la PDN : Un spectacle à saveur rock

Le concert de fin d’année de l’harmonie scolaire de la PDN a eu lieu mercredi dernier devant une salle comble qui a eu droit à une superbe prestation des élèves du premier cycle du secondaire ainsi que de l’option musique. Ils ont revisité pour nous plusieurs grands classiques de la musique rock.

Le spectacle a débuté avec les élèves de première année secondaire qui ont interprété plusieurs pièces en groupe mais aussi plusieurs prestations en solo de flute traversière et de piano. Avant l’entracte, les groupes du secondaire II ont joué des pièces aussi populaires que « Iron man » de Black Sabbath, « Living on the prayer » de Bon Jovi, « The Final Countdonw » de Europe et « Crazy Train » d’Ozzy Osborne. Les spectateurs ont eu droit aussi à une magnifique démonstration de djembes.

La deuxième partie a été réservée à l’option musique de la PDN qui a démontré tout le travail effectué en classe pendant l’année, ce qui a donné lieu à de solides prestations. Que ce soit en solo et en duo – on a même eu droit à une chanson de Vincent Vallières -, les étudiants ont interprété du Coldplay, du Chicago et, comme finale, l’ensemble a exécuté un magnifique medley de Led Zeppelin. Juste avant la dernière pièce, les étudiants de secondaire V de l’option musique ont salué leur professeur, Daniel Audet, puisque cette soirée était leur dernier projet ensemble.