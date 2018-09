Stornoway atteint la pleine capacité de sa mine souterraine

Crédit photo : Photo tirée de Facebook

Stornoway a annoncé la semaine dernière qu’elle a atteint une production régulière et le plein rendement de sa mine souterraine à la mine Renard. Cette importante étape marque l’achèvement de la mise en production de la mine sous terre.

La minière a conclu une période de 20 jours avec une moyenne de 6 039 tonnes de minerai par jour, incluant l’extraction et le transport à la surface. L’objectif de départ était de 6 000 tonnes par jour. Maintenant la production de minerai provient de 16 points de soutirage actifs à 290 m sous la terre directement de la kimberlite Renard 2. Comme prévu, si on additionne le minerai extrait de la mine à ciel ouvert Renard 65, ce sont 7 085 tonnes en moyenne par jour qui ont été traitées dans cette période qui s’est terminé le 29 aout dernier.

Matt Manson, président et chef de la direction, a commenté cette production. « L’achèvement de la mise en production de la mine souterraine de Renard n’a pas été sans défi. Cependant, les nouvelles d’aujourd’hui sont la validation de la conception du projet, de la qualité du minerai de Renard et du dévouement de l’équipe de la mine et des entrepreneurs de Renard. Le foudroyage par blocs assistés se développe bien et, comme prévu, la teneur réalisée a augmenté dès lors que nous sommes passés du panneau minier initial en marge de Renard 2 aux panneaux plus proches du centre du gisement. L’extraction et le traitement pour le reste de l’année se concentreront sur le minerai provenant de ces panneaux de meilleure qualité. »

Mise à jour financière

Comme indiqué dernièrement, Stornoway collabore avec ses prêteurs et ses principales parties prenantes au sujet de certaines modifications au bilan visant à lui offrir une plus grande flexibilité financière, jusqu’à l’atteinte un bilan de trésorerie positif. On devrait donc y retrouver des modifications aux accords existants de financement Les discussions avec les parties prenantes se poursuivent, progressent de manière positive et sont à un stade avancé. Stornoway prévoit fournir d’autres indications sur ce sujet avant la fin du trimestre en cours.