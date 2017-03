Le Tempo Fest de Chibougamau aura besoin de relève

Crédit photo : Facebook

Après trois éditions, le Tempo Fest de Chibougamau fait relâche cet hiver, le temps de trouver de nouveaux organisateurs pour poursuivre ses activités.

Créé en 2014, le Tempo Fest est un événement culturel qui célèbre l’hiver et la fierté nordique en transformant le symbole populaire de l’abri Tempo en espace de création et en lieu de rassemblement.

Pendant une soirée, les citoyens de Chibougamau sont invités à décorer leurs abris temporaires et à y présenter des performances et des activités ouvertes au public. Les visiteurs ont ainsi l’opportunité de découvrir les univers proposés de Tempo en Tempo, au gré de leur promenade à travers le voisinage, et se rassembler dans une ambiance festive et chaleureuse.

Chapeauté par la Ville de Chibougamau pendant les deux premières années, dans le cadre de l’entente de développement culturel, le festival avait ensuite été constitué en OBNL.

« Devant le peu de soutien financier obtenu par les instances régionales, l’édition de 2016 avait été portée à bout de bras par une petite équipe qui avait relevé le défi avec une grande dose d’implication et de conviction », mentionne l’instigatrice de ce festival, Marie-Geneviève Chabot. Elle ajoute : « En tant que jeunes professionnels ayant vu leurs familles s’agrandir cette année, les trois membres du comité organisateur ne sont plus en mesure d’assumer tout le travail bénévole nécessaire pour assurer la bonne marche duprojet. »

Le Tempo Fest invite toute personne intéressée à reprendre les rênes de l’évènement à s’adresser par courriel au tempofestchibougamau@gmail.com