Le tournoi de hockey mineur a atteint ses objectifs

Crédit photo : Guy Tremblay

Le président du Tournoi hockey mineur Chibougamau, François Korczynski, est très fier de ce qu’il a vu et entendu au cours de cette 42e édition. « Le Tournoi hockey mineur Chibougamau est devenu l’un des plus grands rassemblements entre les communautés cries et les Jamésiens du Nord-du-Québec. Je veux remercier les nombreuses équipes cries ainsi que celles de l’extérieur qui sont venues y participer. »

Les nombreux bénévoles qui travaillent sans relâche à la bonne marche du Tournoi hockey mineur ne sont pas étrangers au succès de ce tournoi comme le mentionne le président. « Je peux compter sur une bonne équipe et aussi sur la collaboration de plusieurs partenaires. Nous avons vécu une belle édition. Je n’ai pas encore les derniers chiffres, mais je pense que sera encourageant. »

Les spectateurs

Un grand total de 34 équipes et plus de 700 joueurs ont évolué à ce tournoi, ce qui a permis à toutes les équipes simple lettre de l’Association du hockey mineur de Chibougamau d’évoluer devant leurs partisans. Les spectateurs ont très bien répondu à l’appel. Une mention spéciale aux concours d’habileté qui étaient une grande première. Cela a permis à des jeunes hockeyeurs de démontrer leur savoir-faire et cela a été très apprécié par les nombreux spectateurs qui ont assisté à ces compétitions amicales.

Il ne faut pas oublier la partie du junior samedi soir entre les Saguenéens de Chicoutimi et les Éperviers de Normandin devant un aréna rempli presque à pleine capacité. Le match a été remporté en fusillade par les Saguenéens au compte de 4 à 3.

Un retour?

Est-ce que François Korczynski dirigera la destinée de la 43e édition? Ce dernier préfère attendre quelques semaines avant de prendre une décision. « Tout va très bien au sein de l’organisation. J’ai un bon comité avec moi et nous avons le même but : permettre aux jeunes de s’amuser. Je vais prendre un peu de repos, attendre les états financiers de la 42e édition et, après cela, je prendrai une décision en ce qui regarde la 43e édition. »