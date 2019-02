Un déficit de 54 568 $ pour la 52e édition des Folifrets

Crédit photo : Archives

La 53e édition du Festival Folifrets Baie-James à Chibougamau qui se déroulera du 28 février au 9 mars 2019 devra supporter un déficit de 54 568 $ laissé par la 52e édition. Ce déficit causé principalement par les dépenses du crosscountry et du chapiteau oblige la direction à effectuer des coupes importantes à tous les niveaux.

Le 21 janvier dernier, à la salle des Métallos, avait lieu l’assemblée générale annuelle du Festival Folifrets Baie-James à Chibougamau. L’édition 2017, sous la présidence de Nancy Gervais, s’était terminée avec un surplus de 14 873 $, ce qui était un bon présage pour 2018. Malheureusement, les chiffres qui ont été dévoilés lors de l’assemblée générale démontrent que la 52e édition a connu plusieurs difficultés au niveau de ses revenus. La présidente pour une troisième année consécutive, Nancy Gervais, ne s’est pas défilée et a fait face à la musique. Il est évident que, pour elle et son groupe de bénévoles, ces états financiers les obligent à apporter des correctifs importants.

Précisons que le total des revenus a été de 265 005 $ et des dépenses de l’ordre de 303 963 $ avec 2 factures qui restent à payer pour un montant de 15 610 $, pour des dépenses totales de 319 573 $.

Crosscountry et chapiteau

Lorsque l’on regarde les états financiers, les deux plus gros déficits financiers touchent le crosscountry avec un excédent des dépenses sur les revenus de 19 623 $ et le chapiteau qui, avec son bar, ont occasionné un déficit de 38 871 $. Il y a eu de belles soirées lors de la 52e édition, mais la plupart ont été couteuses pour l’organisation. Prenons par exemple la soirée country avec un déficit de 6 837 $ et la soirée Coors Light avec un manque à gagner de 6 960 $. La soirée des ainés a aussi fait mal à l’organisation avec une perte de 6 362 $.

La soirée des gars a géré un déficit de 1 499 $ alors que la soirée des filles se retrouve avec une légère perte de 512 $. L’organisation comptait sur les duchesses pour renflouer ses coffres mais, au lieu de cela, l’activité des duchesses s’est soldée par un déficit de 7 724 $.

Des coupes

Cette année, il ne sera pas question de chapiteau alors que les activités auront lieu au Club de golf de Chibougamau-Chapais. Cependant, malgré un déficit assez important l’année dernière, la direction de la 53e édition a décidé de revenir avec un crosscountry.

Il y aura aussi moins de soirées durant la semaine pour se concentrer sur les activités de fin de semaine. La Randonnée de la présidente sera aussi de la 53e édition.