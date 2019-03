Un grand total de 72 bolides sur la piste

Crédit photo : Guy Tremblay

Plus de 750 personnes se sont présentées à la piste du cross-country par une magnifique journée. Un grand total de 72 bolides a pris le départ dont 15 professionnels. Sylvain Ménard a très bien géré sa course pour monter sur la plus haute marche du podium.

Samedi matin, les spectateurs ont manifesté leur satisfaction alors que plus de 750 personnes ont assisté au cross-country de la 53e édition du Festival Folifrets. Entre les départs, nous avons même assisté à une immense vague alors que la température oscillait à environ -5 degrés. Le site du Club MX s’est avéré un endroit par excellence et très sécuritaire avec une piste qui se voulait un véritable défi pour les coureurs. Le grand gagnant chez les professionnels, Sylvain Ménard, n’a pas hésité un seul instant à l’arrivée. « C’était une piste très difficile », a-t-il lancé à son arrivée. Ses nombreux supporteurs l’ont aidé à se lever de son bolide après 3 heures 51 dans les trous et les bosses. Il était suivi de très près par Silas Neeposh et François Paré.

Des coureurs spectaculaires

La catégorie semi-professionnelle regroupait 35 coureurs qui n’avaient pas froid aux yeux. Seulement quelques secondes ont séparé les deux premiers à franchir le fil d’arrivée. C’est finalement Jimmy Gunner qui a été couronné champion devant Zachariah Neeposh. Kevin Asselin, un autre excellent coureur, a terminé bon troisième.

Dans la catégorie vintage, Luc Ouellet a devancé par environ 10 minutes la deuxième position détenue par Dario Naud qui a connu quelques difficultés au départ. Pier-Luc Fortin a terminé troisième.

La catégorie participation permet à des amateurs de compétitionner sur la même piste que les pros, mais pour seulement un tour. Un grand total de 14 coureurs s’est présenté sur la ligne de départ et le vainqueur Louis-René Benjamin a réalisé un tour en 59 minutes, 50 secondes. Jimmy Lapointe le suivait en 1 heures 3 minutes. Alex Bouffard a terminé 3e, seulement 2 minutes plus tard.