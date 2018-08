Un magicien pas comme les autres

Crédit photo : Le show débute lentement mais attention, ça va en escalade…

Dès qu’il met un pied sur la scène, tu comprends que Vincent C n’est pas un magicien comme les autres. Avec l’aide de la foule et des commentaires savoureux, il t’amène dans un autre monde qui comprend très peu de barrières linguistiques et où le magicien est très à l’aise.

C’est au Bistro du Chibougamau Inn, samedi dernier, que celui qui a déjà demeuré à Chibougamau arrive sur scène. Dès le début, il n’a pas peur de démystifier quelques trucs de magie avec des commentaires très savoureux. Il invite des gens à monter sur scène et j’avoue qu’il faut un certain courage pour l’accompagner dans sa frénésie. Un tour de magie avec un couteau frise un peu la folie…

Une chose est certaine, Vincent C se donne à 200 %. Il se retrouve même en sous-vêtement alors que le 3 de trèfle inscrit sur ses fesses vient clôturer un spectacle que je n’hésite pas à recommander. Ce dernier a même reçu une ovation debout et c’était pleinement mérité, car il donne un excellent show.