Un maitre fumeur bien connu donne ses conseils à Chibougamau

Crédit photo : Courtoisie

Maxime Roberge est un amateur de fumoir et de BBQ. Pour en savoir plus, il a décidé d’inviter nul autre que le maitre fumeur le plus connu au monde, Micael Béliveau, à venir donner une formation à Chibougamau.

Une soixantaine de personnes se sont déplacées pour se rendre à la Marina où le maitre Micael Béliveau leur a donné une formation d’une journée. « Nous avons beaucoup appris tout au long de la journée. Micael nous a donné un cours sur la sécurité et la salubrité ainsi que les différentes techniques et les différents types de grill. Il nous a aussi montré à bien choisir les viandes ainsi que les différentes sortes d’épices », mentionne Maxime Roberge

C’est ainsi que les gens ont appris qu’il y avait au moins 5 sortes de grill. « Un peu tout le monde se sert d’un BBQ mais il existe une bonne façon de le faire. C’est ce que le maitre nous a appris. Il donne beaucoup de formations suivi de dégustation. Il nous a avoué que nous étions le lieu le plus éloigné où il a donné une formation. Il a promis de revenir et j’ai déjà une centaine de personnes qui veulent suivre cette formation », précise Maxime Roberge.