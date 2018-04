Une soirée au rythme de Vox boréales

Crédit photo : Jackie Meunier

Par Jackie Meunier

Samedi soir, le groupe vocal Vox Boréales nous accueillait tout en sourire à la salle du Club de golf de Chibougamau-Chapais. Après le succès qu’a eu leur présentation lors du Festival en août l’été dernier, la formation avait levé la barre un peu plus haute afin de nous faire entrer dans leur univers.

La température froide du printemps avait le temps de nous refroidir avant d’entrer dans la salle, mais en entrant, nous y découvrions un aménagement chaleureux. L’espace près des murs, réservée aux spectateurs VIP, était aménagée de tables-hautes et de tabourets.

Ayant annoncé sur leur page Facebook que la capacité de la salle était diminuée dû à la grandeur de la scène, cela n’a pas empêché les 230 personnes de vibrer aux sons de leurs voix. Étant debout, l’auditoire pouvaient chanter et danser au rythme des différentes chansons et des medleys d’artistes que le groupe avait préparés, tel qu’un de Bon Jovi et de Queen.

Alors que les hommes du groupe prenaient davantage de place après l’entracte par l’interprétation de chansons plus masculine, telles que : « On top of the world » d’Imagine Dragon et « Hey Brother » d’Avicii, les filles nous ont interprété « Sans amour » d’Amandine Bourgeois. Et, avec une bonne dose de courage, « Girls just want to have fun » de Cyndi Lauper en version a capella. « Cette chanson était un défi que nous nous sommes faites il y a 8 mois, et elle en est encore une aujourd’hui! », a présenté Cynthia Lanctôt avant de siffler la note de départ.

Le spectacle s’est terminé par un medley en français plus que complet des incontournables de Joe Dassin qui en a ravi plus d’un. La chaude ovation du public a permis de faire durée le spectacle un peu plus longtemps par l’interprétation de deux dernières chansons, dont la dernière qui fût un remerciement tout spécial aux enfants des chanteurs qui, sans le vouloir, apprennent les paroles des chansons du spectacle. Ils furent invités sur scène afin d’accompagner leurs parents pour la chanson plus-que-parfaite à ce moment, « Nous autres » de 2Frères.

3 ans pour Vox Boréales

Le regroupement de chanteurs a débuté, il y a maintenant 3 ans presque jours pour jours alors que la Ville de Chibougamau célébrait la deuxième édition du TempoFest, un événement culturel festif pendant lequel les abris Tempo de Chibougamau se transforment en espaces de création et en lieux de rassemblement.

Vox Boréales présentera le spectacle de ce samedi à La Baie en juin. Suivez leur page Facebook pour en connaitre davantage sur leurs prochaines performances.