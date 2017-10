« Je veux donner un choix à la population » – Franko Bolduc

Crédit photo : Guy Tremblay

Pour le poste de conseiller, Franko Bolduc a décidé d’être candidat au siège numéro 4, car il voulait donner un choix à la population.

Dès le début de la conversation, Franko Bolduc précise qu’il n’a rien contre André Naud, le conseiller sortant, mais qu’il voulait donner à la population un choix entre deux candidats. « Cela fait environ 1 mois que j’y pense. Avant de prendre ma décision finale, j’ai consulté ma famille et mes amis. Pour moi, c’était important d’avoir leur point de vue. Mon père, Jean-Eudes Bolduc, sera mon coach au cours de la campagne. Je suis quelqu’un avec de grandes valeurs familiales ainsi que communautaires. Le bénévolat a toujours été important pour moi avec, par exemple, la Croix-Rouge et le Relais pour la vie. Je me suis aussi impliqué dans le sport comme l’un des fondateurs de l’équipe de football et annonceur pendant 10 ans. »

S’impliquer et être à l’écoute

Le nouveau candidat s’est toujours impliqué dans sa communauté et il veut poursuivre cette implication à un autre niveau. « Oui, je veux m’impliquer, mais je veux aussi être à l’écoute des concitoyens. C’est ainsi que je veux travailler à l’amélioration de ma ville. Je pense que j’aurais beaucoup à apporter dans les dossiers des loisirs et de la culture, mais aussi dans le Programme particulier d’urbanisme (PPU) et dans celui de la salle multifonctionnelle. »

Franko Bolduc veut travailler avec l’équipe que la population aura choisie. « Je me présente seul, car je veux travailler avec ceux que la population aura élus. J’ai de bonnes valeurs et de bonnes idées, alors si la population désire du renouvellement, j’ai décidé de me présenter pour lui offrir ce choix. »